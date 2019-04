Rimini, discoteca Paradiso verso 'restyling'

Lavori in corso al Paradiso, la storica discoteca sulle colline riminesi che ha chiuso i battenti nel 2011. Secondo quanto riportato dall'edizione riminese del Resto del Carlino, è iniziata in particolare la sistemazione del giardino della villa, trasformata in un locale di tendenza dal proprietario Gianni Fabbri. Dopo la morte del patron si sono alternate diverse altre gestioni fino alla chiusura definitiva otto anni fa. Messa all'asta con un valore di partenza di circa 3 milioni di euro, la struttura è stata aggiudicata per meno di un milione dalla società Filo Srl. Ancora non si conosce la futura destinazione dell'ex discoteca e un'ipotesi potrebbe essere quella dell'hotel di lusso, compatibile con le possibili destinazioni urbanistiche concesse dal Comune. Intanto si riparte con la pulizia degli spazi esterni, lasciati all'abbandono per diversi anni.