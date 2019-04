Ambiente: 200mila firme per pescatori raccogli-plastica

Quasi 200mila firme in poche settimane per la petizione "Permettiamo ai pescatori di pulire il mare" lanciata dalla Fondazione Cetacea di Rimini, anche grazie al sostegno e alla collaborazione dell'associazione Marevivo. Una battaglia che il presidente della Onlus, Sauro Pari, invita a continuare sulla piattaforma Change.org come segno tangibile di impegno verso l'ambiente.

L'idea della petizione è nata nel giugno 2018 quando il peschereccio Levriero II della famiglia Parenti, rientrando dalla pesca, portò a riva un carico di rifiuti. Dopo quella prima esperienza, nei giorni successivi otto barche riportarono a riva 7 quintali di rifiuti, per la maggior parte plastica. L'iniziativa fu ripresa a novembre 2018 una volta a settimana e sino a ora sono state raccolte circa 8 tonnellate di rifiuti.