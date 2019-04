Digital library alla Biblioteca Estense

Nasce alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena una 'digital library' che permetterà la consultazione in rete di parte del patrimonio archivistico e raro. L'Estense sarà così la prima biblioteca italiana a partecipare a questo sistema, già condiviso tra gli altri da Biblioteca Apostolica Vaticana, Ashmolean Library di Oxford, British Library e Library of Congress di Washington.

Il progetto, avviato da Gallerie Estensi e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che lo ha finanziato con un bando da 1,3 milioni, prevede restauro, digitalizzazione in alta definizione e catalogazione di parte del patrimonio della biblioteca. L'interazione tra competenze tecnico-scientifiche e storico-umanistiche sarà il cuore di AGO, il Polo culturale di Modena di cui le Gallerie Estensi sono parte. L'Estense possiede capolavori come la Bibbia illustrata per Borso d'Este e la Mappa del Cantino, il più antico planisfero portoghese sopravvissuto, e una delle prime rappresentazioni delle coste americane.