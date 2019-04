Conte: Pensiamo a distribuire ricchezza

"A questo Governo interessa la crescita economica, e in queste ore stiamo preparando misure volte a favorire la crescita" ma a "questo Governo interessa non solo il Pil, la crescita economica". A questo Governo "interessa vedere come come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento a San Patrignano. Il premier apre il 'Sustainable Economy Forum 2019', iniziativa promossa da San Patrignano e da Confindustria, che si svolge oggi e domani nella comunità di recupero riminese.