L'allerta maltempo in Emilia-Romagna viene estesa anche alle aree costiere, con criticità gialla per vento: per la giornata di oggi, giovedì 4 aprile, sono attese raffiche tra 62 e 74 chilometri orari. Confermate le condizioni da bollino arancione per vento dell'allerta diffusa ieri da protezione civile e Arpae per le zone montane dell'Emilia centrale e occidentale.