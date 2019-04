A Parma torna Cibus Connect

L'industria alimentare italiana a 360 gradi, interprete della ricca tradizione gastronomica del Paese e delle richieste dei consumatori, di prodotti attenti alla salute che non trascurano il gusto: è la vetrina di Cibus Connect, fiera dedicata al meglio del 'food made in Italy' in programma a Parma 10 e 11 aprile.

Alla Fiera di Parma troveranno spazio 900 marchi, 700 espositori, 500 nuovi prodotti in esposizione e sono attesi 10mila tra operatori e buyer, di cui almeno tremila in arrivo dall'estero. Alla conferenza di apertura interverranno Gian Domenico Auricchio, presidente di Fiere di Parma e Ivan Vacondio, presidente di Federalimentare, e sono attesi Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole e alimentari e Dario Galli, viceministro allo Sviluppo Economico.