Semplici, no Cionek era per il giallo

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Perché Cionek ha detto 'no' in occasione del rigore? Secondo me perché era in diffida e aveva paura dell'ammonizione. Il fallo è netto. Noi abbiamo fatto una grande prestazione contro una Lazio reduce da una vittoria a Milano". Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, intervistato al termine della partita vinta contro Milinkovic-Savic e compagni. "L'abbiamo interpretata bene oggi - dice ancora Semplici -. Siamo contenti di questo successo, non era facile non concedere nulla ai biancocelesti". Poi una battuta sulla lotta salvezza. "Abbiamo tirato giù nella lotta per non retrocedere anche qualche squadra impensabile fino a poche settimane fa - sottolinea il tecnico della Spal -. Noi pensiamo solo al nostro lavoro, restando umili, sperando di raggiungere il nostro obiettivo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi".