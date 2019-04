Matteo Richetti investito da un furgone

Matteo Richetti, senatore modenese del Pd, è stato investito da un furgoncino mentre camminava nel centro di Roma. Si faranno accertamenti per monitorare il suo stato di salute. In particolare verrà sottoposto, al policlinico Umberto I, a un esame all'anca dove il parlamentare è stato colpito.

Il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, ha rassicurato sulle sue condizioni. "Per fortuna Matteo sta bene - ha detto - lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro".

Auguri di pronta guarigione a Richetti sono stati rivolti anche da Paola Taverna, presidente di turno del Senato, che ha comunicato la notizia all'assemblea.