Bimbo ferito in auto, prognosi riservata

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - E' ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena, il bimbo di circa una anno rimasto coinvolto, nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente stradale a Nespoli, frazione di Civitella di Romagna, nel Forlivese, sulla Strada Provinciale 'Bidentina'.

Ricoverata nella stessa struttura, nel reparto di medicina d'urgenza e in prognosi riservata, anche la madre del piccolo che viaggiava insieme al figlio e un'altra persona su un'auto finita fuori strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.25 e ha visto uscire dalla carreggiata il mezzo su cui viaggiavano il bimbo, la madre e un amico - a quanto appreso tutti di nazionalità senegalese - alla guida del veicolo. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'Ospedale di Cesena in codice tre, ossia di massima gravità mentre la madre, è stata condotta in ambulanza, sempre in codice tre, nello stesso nosocomio. La terza persona coinvolta è stata invece portata all'Ospedale di Forlì in codice due.