Torna Fiera internazionale della canapa

(ANSA) - BOLOGNA, 2 APR - Magliette, borse, creme, ma anche farine, oli, biscotti. O più semplicemente piante, fiori e semi: è il vasto mondo della cannabis e dei suoi prodotti, che fioriranno dal 12 al 14 aprile a Bologna a 'Indica Sativa Trade', la fiera internazionale della canapa più grande d'Italia. Dal settore industriale a quello terapeutico e alimentare: per la settima edizione l'Unipol Arena avrà 200 stand (+33% rispetto alla scorsa edizione) di aziende produttrici, quasi la metà straniere.

La nuova promessa del settore è la 'cannabis light', presentata proprio al salone due anni fa: legale perché - spiega chi la commercia - contiene una percentuale di Thc inferiore ai limiti di legge, ma mantiene tutti gli altri principi attivi.

Nel 2018 ha sviluppato un giro d'affari stimato in oltre 40 milioni di euro, e nell'ultimo anno sono oltre 2.000 i 'grow shop' nati in Italia.