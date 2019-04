Libri: a Modena torna il Buk Festival

(ANSA) - MODENA, 2 APR - Torna a Modena, sabato e domenica 13 e 14 aprile, Buk, il festival dell'editoria indipendente, giunto alla dodicesima edizione, firmata dallo storico direttore Francesco Zarzana con Emma D'Aquino. Il tema scelto quest'anno è 'La Diversità'. Proprio alla diversità sarà dedicata la conversazione magistrale tra Paolo Mieli - al quale è andato il premio Buk 2019 - e D'Aquino. Il premio speciale Buk 2019 per la Bibliodiversità è andato invece al festival 'Pordenonelegge'. I due riconoscimenti saranno consegnati in occasione del Gala Buk 2019, sabato 13 aprile nella Chiesa di San Carlo a Modena.

Fra le presentazioni di cartello al festival si segnala la prima assoluta del libro edito da Emi 'Il mio caso non è chiuso',l'autobiografia postuma di Jacques Dupuis, teologo belga, 'l'ultimo eretico'. Nei 25 anni dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna Buk festival ospita la prima nazionale del libro di Marco Cucchi 'Ayrton Senna. Io c'ero!'(A.car Edizioni).