F1, test Bahrain, buon esordio Schumi jr

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Buon esordio alla guida di una Ferrari per Mick Schumacher, sotto lo sguardo della madre Corinna. Il giovane pilota tedesco è stato all'altezza del famoso padre 7 volte campione del mondo, prendendo subito confidenza con la monoposto del Cavallino Rosso nei test che le scuderie di F1 stanno effettuando sul circuito del Bahrain. A metà mattinata, prima che cominciasse la pioggia, e dopo 21 giri di pista, Schumi jr ha fatto registrare il decimo miglior tempo a bordo della Ferrari SF90 in 1.33"943. Il più veloce finora è stato il francese Romain Grosjean sulla Haas che ha girato in 1.31"256, poi l'olandese Max Vertsappen sulla Red Bull in 1.31"414 e Alexander Albon sulla Toro Rosso in 1.31"642. Per il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes in 1.32"232. Buon quinto tempo per l'italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo in 1.32"456. In pista anche lo spagnolo Fernando Alonso sulla McLaren, per lui nono tempo in 1.33"289.