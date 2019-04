Autismo: caserma Vigili fuoco è blu

La caserma della sede centrale dei Vigili del fuoco di Bologna illuminata di blu nella notte tra l'1 e il 2 aprile, così come la partecipazione a percorsi formativi sul tema del soccorso alle persone con esigenze speciali: in questo modo il Comando provinciale di Bologna ha aderito alle iniziative promosse in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Per gli effetti luminosi l'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del Teatro Comunale e in accordo con l'Associazione nazionale soggetti autistici.

Come nelle precedenti occasioni, una fra le molte iniziative sul tema, in Italia e all'estero, consiste proprio nell'illuminare di blu i principali edifici della città, perché il blu è il colore che rappresenta l'autismo.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è da tempo in prima linea sui temi della sicurezza dei disabili, anche per contribuire a far crescere nelle persone la consapevolezza su questi temi, e nel 2015 ha istituito un Osservatorio nazionale.