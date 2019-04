'Parma 360', torna Festival creatività

(ANSA) - PARMA, 1 APR - Mostre, installazioni, eventi sotto il segno di Leonardo, nell'anno che ricorda il 500/o della scomparsa e verso le celebrazioni di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020: è 'Parma 360, il Festival della creatività contemporanea', in programma dal 6 aprile al 19 maggio, alla 4/a edizione e dedicato alle massime espressioni delle arti visive contemporanee e alla creatività giovanile.In programma gigantesche installazioni, pale pittoriche, sculture cinetiche, carte disegnate a mano, proiezioni multimediali, percorsi olfattivi e realtà aumentata: portano la firma di artisti come Aqua Aura, Maria Cristina Carlini, Giuseppe Ciracì, Peter de Cupere, Duilio Forte, Michele Giangrande, oltre agli street artist del Maua-Museo di arte urbana aumentata e ad 8 artisti cinetici tedeschi. Il festival vuole incoraggiare e divulgare l'arte contemporanea trasformando il patrimonio artistico parmense in un museo diffuso sul territorio, fra chiese sconsacrate, palazzi storici, spazi di archeologia industriale e musei.