Serie A: Roma-Napoli 1-4

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La Roma spreca una chance-Champions dopo il ko di ieri del Milan, subendo una pesante sconfitta, 4-1, all'Olimpico dal Napoli. Finito 1-1 il primo tempo per le reti di Milik in avvio e di Perotti su rigore nel recupero, a inizio ripresa Mertens al 5' e Verdi al 10' hanno cambiato l'equilibrio della gara e al 26' Younes ha messo il sigillo per gli azzurri.

Finisce 1-1 (gol di Simeone e Baselli nel primo tempo) Fiorentina-Torino, un risultato che probabilmente cancella i viola dalla corsa per l'Europa. Infine, tre punti d'oro in chiave salvezza della Spal a Frosinone, grazie alla rete di Vicari al 13'.