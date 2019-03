Atalanta: Gasperini vola, c'è fiducia

(ANSA) - PARMA, 31 MAR - Va proprio proprio tutto bene a Gian Piero Gasperini. Vola ancora più in alto in classifica, si gode un attacco stellare, supera senza soffrire gli infortuni. "Sì, sono molto soddisfatto per la mia Atalanta", esordisce il tecnico. "Abbiamo fatto il sessantesimo gol, gli stessi della Juventus - aggiunge sorridendo - Non è male essere il miglior attacco del campionato con in più gol di qualità. E' un dato che ti permette di avere fiducia nelle tue forze. Se funziona il reparto offensivo si valorizza tutto il lavoro della squadra". "Faremmo sinceramente a meno di andare sotto - altro sorriso - Se alla fine però riusciamo a fare questi risultati, va anche bene così". Vittoria con il solito sigillo di Zapata, nonostante gli impegni in Sudamerica. "Lui ha avuto una grande occasione anche nel primo tempo e può avere anche dei momenti in cui non è appariscente come altri attaccanti, ma è sempre costante - spiega Gasperini - Quando in una partita fa due gol va bene così".