Gp Bahrain: prima fila tutta della Ferrari

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Prima fila tutta Rossa per il Gran Premio del Bahrain, seconda prova del Mondiale 2019 di Formula 1 che si disputerà domani sul circuito di Sakhir. Davanti a tutti partiranno le Ferrari di Charles Leclerc - alla prima pole position della sua carriera in Formula 1- affiancato dal compagno di squadra, Sebastian Vettel. Dalla seconda fila, invece, partiranno i due alfieri della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

"Sono felice - ha commentato Leclerc -: in Australia avevo commesso qualche errore in Q3 ed ho lavorato sodo per non ripeterli. E' stato difficile stare davanti a Sebastian (Vettel, ndr) - ha aggiunto il pilota monegasco parlando del collega ferrarista - sto imparando e devo imparare ancora molto da lui, ma oggi sono contentissimo di questa pole".