F2: Mick Schumacher è 8/o all'esordio

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Si è concluso con un ottavo posto l'esordio di Mick Schumacher, al volante di una vettura del Team Prema, nel campionato internazionale di formula 2 che è cominciato oggi in Bahrain. La prova è stata vinta dal canadese della Dams Nicholas Latifi, pilota 'di riserva' della Williams in F1, che partito come quarto nella griglia ha poi conquistato il primato con una serie di sorpassi. E anche per Schumacher, per il qual ha tifato ai box mamma Corinna, è stato protagonista di un bel sorpasso, effettuato all'ultimo giro a spese del giapponese Nobuharu Matsushita, che gli ha consentito di finire ottavo, posizione che in gara-2 di domani consentirà a Schumi jr di partire in pole position: infatti in F2 per determinare la griglia di partenza della seconda gara si invertono le posizioni dei primi otto dell'ordine d'arrivo della prima prova. Oggi secondo si è piazzato il vicentino Luca Ghiotto, del team Uni-Virtuosi, protagonista anche lui di una bella serie di sorpassi che hanno entusiasmato il pubblico.