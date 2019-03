Tour Dave Matthews Band tocca Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Primo concerto a Bologna per Dave Matthews Band, il primo aprile all'Unipol Arena. Il gruppo torna in Italia dopo quattro anni per tre date (anche Padova, il 30 marzo, e Milano-Assago il 3 aprile) sulla scia del nuovo album 'Come tomorrow'. Lo scorso autunno il tour Usa ha fatto registrare sold out al Madison Square Garden di New York e all'Hollywood Bowl di Los Angeles: "Non c'è niente di simile a uno show della DMB - scrive Variety - Non vedrete mai due loro concerti che si somigliano l'un l'altro".

Vincitrice di numerosi Grammy Awards, la band ha venduto più di 24 milioni di biglietti e più di 38 milioni tra cd e dvd. Le hit: 'What would you say', 'Too much', 'Everyday', 'American baby', 'Funny the way it is' e 'Crash into me', tornata alla ribalta dopo l'uso in due scene chiave del film 'Lady bird' che ha ottenuto cinque nomination agli Oscar 2017. Con 'Come tomorrow' DMB è il primo gruppo ad avere sette album consecutivi in grado di debuttare al primo posto della classifica di 'Billboard 200'.