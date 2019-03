Il Taekwondo giovanile sbarca a Riccione

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Taekwondo giovanile sbarca in forze a Riccione dove nel weekend si svolgono i Campionati italiani delle classi junior e cadetti maschili che femminili. Oltre 500 atleti si contenderanno il tricolore 2019 in quella che è già l'edizione dei record. Domenica 'in campo' anche il Campionato Open Pomsae e free style con oltre 400 iscritti. A Riccione si vedranno dieci categorie per un totale di 40 titoli italiani in palio. La classe cadetti vedrà salire sui tatami i ragazzi dai 12 ai 14 anni, mentre quella juniores quelli dai 15 ai 17 anni.

Sono 549 in totale gli atleti iscritti: 122 cadetti maschili e 76 femminili, 219 junior maschili e 132 femminili. Numeri che confermano il trend in crescita esponenziale del taekwondo in Italia chesta assumendo sempre più il ruolo di protagonista anche tra i più piccoli. Tra le giovani promesse azzurre presenti l'argento europeo cadetti 2018 Antonio Gerrone, il bronzo continentale cadetti 2018 Dennis Baretta.