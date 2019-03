Cede barbecue, si ferisce bimba

Una bambina di 6 anni è rimasta ferita dopo che un barbecue in cemento ha ceduto, schiacciandole una gamba. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel cortile di una palestra a Crevalcore, nel Bolognese, dove era in corso un evento privato. Dalla prima ricostruzione la bimba, che era insieme alla madre, per giocare si sarebbe arrampicata sulla struttura, che ha ceduto facendola cadere e alcuni blocchi in cemento le sono finiti su una gamba. Per soccorrerla è intervenuta l'eliambulanza del 118, che ha portato la bambina all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Nella palestra sono intervenuti i Carabinieri, per chiarire la dinamica precisa dell'incidente e svolgere accertamenti sul barbecue.