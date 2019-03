Autocarro in fiamme sull'autostrada A14. FOTO

Un autoarticolato in fiamme ieri sera sulla A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 9+400, ha causato il blocco per alcune ore del tratto stradale e provocato disagi alla viabilità. Squadre dei vigili del fuoco di Bologna sono state impegnate dalle 21 fino alle 23 circa per spegnere il rogo e rimuovere il materiale e i detriti bruciati.

A prendere fuoco il semi-rimorchio di un autoarticolato (il trattore stradale è stato staccato prima del coinvolgimento nell'incendio), adibito principalmente a trasporto di detersivi vari e bombolette spray di profumo, esplose e schizzate nell'arco di diversi metri. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco con 14 uomini e quattro mezzi. L'incidente non ha provocato danni a persone. Sul posto anche personale della Polizia stradale, del 118 e della società Autostrade per l'Italia.