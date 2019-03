Motogp: Rossi,in Argentina serve fortuna

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Il feeling è sempre molto bello, qui ho sempre bei ricordi, tra cui la vittoria nel 2015. Dobbiamo cercare di usare tutto il tempo che abbiamo in pista, perché le condizioni saranno difficili anche in questo week-end: non sappiamo se riusciremo a fare un bel lavoro. Cercheremo di partire meglio nelle libere rispetto al Qatar". Lo ha detto Valentino Rossi, in vista del Gp di Argentina della MotoGp. "Negli ultimi anni la Ducati è sempre stata forte e competitiva, potrebbe essere intelligente capire quello che fanno - ha aggiunto -. Lo spoiler? Non so cosa succederà in futuro per noi. Come essere protagonisti qui? Dobbiamo essere più veloci degli altri. Nel caso di questo circuito è molto importante essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione meteo. Questo è un tracciato particolare: speriamo di essere fortunati e correre sull'asciutto. Cercheremo di cominciare bene per arrivare pronti alla gara. Dobbiamo continuare a lavorare sull'intero pacchetto, non siamo ancora forti come vorremmo".