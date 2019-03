Incendio in garage a Bologna, 2 feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - Due persone sono rimaste leggermente ferite per le conseguenze di un incendio, seguito a una piccola esplosione avvenuta nel garage di una palazzina in via Schiassi, alla periferia di Bologna. A provocarlo sarebbe stata una fuoriuscita di gas da una bombola, forse rimasta aperta durante alcuni lavori all'impianto fognario. Verso le 15.30 c'è stato uno scoppio, poi una fiammata e il successivo incendio che ha danneggiato il garage e il bagno di un appartamento. Il palazzo, che conta 12 abitazioni, è stato evacuato, ma alcuni residenti erano già fuggiti in strada quando sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia, oltre al 118 che ha accompagnato due persone all'ospedale Sant'Orsola: una pensionata di 77 anni lievemente intossicata dal fumo, una donna di 58 anni che è caduta per le scale, inciampando mentre scendeva in strada. Durante le operazioni di soccorso e di spegnimento, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.