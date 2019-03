Campionato aeroplani carta a Reggio E.

Niente benzina né motori, solo un aereo di carta e l'abilità di lanciarlo lontano. Unimore ospita, lunedì 1 aprile dalle 12.30 nel complesso universitario Palazzo Dossetti a Reggio Emilia, uno dei quattro eventi nazionali di qualificazione della 'Red Bull Paper Wings 2019', campionato mondiale di aeroplani di carta che coinvolge 384 università di 64 Paesi.

Le gare saranno due, per le categorie di distanza più lunga e permanenza in aria. I partecipanti con i risultati migliori potranno accedere alle finali mondiali a maggio nell'Hangar 7 di Salisburgo per ottenere il titolo di campione e un volo in una delle flotte di Flying Bulls, tra le migliori pattuglie acrobatiche al mondo. La giuria valuterà tempo di volo, distanza e capacità acrobatiche degli aerei realizzati anche in base a precise competenze aeronautiche.

La gara si è tenuta per la prima volta nel 2006. Il round finale a Salisburgo sarà monitorato dai funzionari del Guinness Book of World Records. Info: paperwings.redbull.com.