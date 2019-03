'A piacer vostro' di Shakespeare

L'Arena del Sole di Bologna ospiterà dal 2 al 17 aprile la prima assoluta della nuova produzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione 'A piacer vostro' di William Shakespeare interpretata dalla compagnia di Arte e Salute Onlus a 20 anni dall'idea di dar vita a una compagnia teatrale di attori professionisti, da formare e individuare tra pazienti con problemi psichiatrici. E proprio a uno di loro, Fabio Molinari, da poco scomparso, che lo spettacolo, diretto come di consueto da Nanni Garella, sarà dedicato. Con quelli di Arte e Salute, in scena nella celebre foresta di Arden, il regista stesso e un gruppo di cinque attori esterni alla compagnia. "Questo esperimento - ha spiegato lo psichiatra Filippo Renda, uno dei fondatori di Arte e Salute - ha dimostrato che questa malattia non è, come si pensava, inguaribile. Certo, non tutti guariscono, ma tutti stanno meglio".