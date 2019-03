Torna 'Nel segno del Giglio'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Un momento di approfondimento, aggiornamento e confronto per i pollici verdi e, allo stesso tempo, un'occasione di relax per le famiglie. Si presenta così 'Nel segno del Giglio', la 26/a mostra mercato del giardinaggio di qualità, che andrà in scena dal 12 al 14 aprile nel Parco della Reggia di Colorno, in provincia di Parma. Quest'anno 'Nel segno del Giglio' ha scelto di pensare anche al verde pubblico. Come? Allestendo una rotonda stradale con piante a bassa manutenzione, non solo bella ma anche sostenibile, perché pensata da agronomi esperti, attenti a restituire porzioni di verde laddove il cemento la fa da padrone. Questo per contrastare errori grossolani, come realizzare rotonde piantumate con essenze destinate a non sopravvivere. Gli esperti chiamati dalla mostra, invece, proporranno nel parco della Reggia di Coloro un esempio di rotonda "compatibile", realizzata tenendo conto delle condizioni ambientali, degli spazi contenuti e del problema dell'irrigazione, che spesso non è disponibile.