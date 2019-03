Torna la Rimini Marathon, domenica 31/3

(ANSA) - RIMINI, 27 MAR - Una domenica di sport e 'verde': torna in riviera la Rimini Marathon domenica 31 marzo. Giunto alla sesta edizione, l'evento è tra le maratone più partecipate d'Italia e dà l'occasione per riscoprire la città a piedi, di corsa o in bicicletta.

Quest'anno oltre all'impronta ecologica si rinnova anche il tracciato della gara: da Rimini i maratoneti punteranno verso sud, toccando Riccione e Misano Adriatico. Dalla terra dei motori inizierà il rientro verso Rimini per completare la maratona tagliando il traguardo sotto l'Arco d'Augusto. La zona mare della città sarà quella più interessata dal percorso, con il passaggio degli atleti sui viali delle Regine all'andata e sui viali e i lungomari al ritorno.

Dalle 9, quando scatterà lo start della maratona, fino alle 11.30, tutta la zona a mare della linea ferroviaria da Marina Centro a Miramare sarà car-free, col blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore, mentre il lungomare resterà interdetto al traffico fino alle 16.