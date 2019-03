Nasce Museo Città romana di Claterna

Nasce ufficialmente il 30 marzo il Museo della Città romana di Claterna, sede nel palazzo della Cultura di Ozzano Emilia (Bologna). Ampliato e riallestito rispetto alla precedente esposizione, diventa un nuovo elemento di valorizzazione storico-archeologica del territorio, in sinergia con Enti scientifici e associazioni culturali. Già dal 2006 al secondo piano del palazzo era allestito uno spazio espositivo di alcuni reperti trovati negli scavi fatti in località Maggio, a fianco della via Emilia: "ora l'esperienza maturata all'interno del Progetto Civitas Claterna - spiega il sindaco Luca Lelli - viene istituzionalizzata ed ereditata dal nuovo Museo". L'obiettivo, aggiunge l'assessore alla cultura Marika Cavina, "è raccontare le vicende che caratterizzano la storia della Città di Claterna e del territorio di Ozzano sviluppando, con l'esposizione di reperti e materiali significativi ed evocativi, un racconto storico completo e attrattivo che illustrerà le origini dell'antica città e la sua riscoperta".