Morì di legionella, assolti dirigenti

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - La Corte di appello di Bologna ha assolto due dirigenti dell'azienda ospedaliera di Ferrara, condannati invece in primo grado a otto mesi per la morte di una donna, Rosa Priore, deceduta il 7 ottobre 2011 al Sant'Anna per le conseguenze di un'infezione di legionella. Il sostituto procuratore generale Valter Giovannini aveva chiesto la conferma della sentenza del tribunale ferrarese pronunciata a gennaio 2016 a carico di Paola Antonioli e del suo superiore Ermes Carlini, entrambi della direzione sanitaria dell'azienda.

Il processo, per omicidio colposo, si giocava sulle competenze del personale che aveva il compito di predisporre e mettere in atto tutte le misure di prevenzione per garantire la salubrità degli impianti e degli ambienti sanitari.