John Mayall a Parma, 29/3 unica data E-R

(ANSA) - PARMA, 27 MAR - E' il 29 marzo, al Campus Industry Music di Parma, l'unica data in Emilia-Romagna di John Mayall, in tour con il nuovo album 'Nobody told me', uscito un mese fa.

Per oltre 50 anni Mayall, oggi 85enne, è stato pioniere della musica blues, guadagnandosi il titolo di 'The Godfather of British blues'. Nel 2013 ha firmato con l'etichetta del produttore discografico Eric Corne, la Forty Below Records, e da allora ha vissuto una vera rinascita artistica, inclusa l'introduzione del suo nome nella 'Hall of Fame'.

Nel nuovo disco l'artista vanta collaborazioni con chitarristi come Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland, Todd Rundgren e Stevie Van Zandt; l'album è stato registrato nello Studio 606 in California, sulle stesse consolle che hanno prodotto i più importanti dischi del rock anni '70. "Questo progetto è stato realizzato con amore - commenta Mayall - e non vedo l'ora che la gente senta i fuochi d'artificio che ne provengono".