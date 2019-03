Danneggiato monumento vittime Uno Bianca

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Un atto vandalico ha danneggiato il monumento a ricordo delle vittime della banda della Uno Bianca, nel giardino a loro dedicato in viale Lenin, a Bologna.

Gli autori hanno staccato e asportato la targa, con incisi i nomi delle 24 vittime del gruppo criminale, collocata alla base del monumento. A rendere noto l'episodio è la presidente dell'associazione familiari delle vittime, Rosanna Zecchi, che lancia anche un appello: "Il gesto ci ha profondamente offeso e lo consideriamo uno sfregio ai nostri morti. Chiediamo quindi a coloro che avessero compiuto questo danno e non conoscendone la sua importanza morale, di restituirla, anche in forma anonima, vista la sua scarsa importanza economica." Il danneggiamento è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato indagini.