Bimbi in gara per mobilità sostenibile

'Nati per camminare': parte la nona edizione della gara eco-friendly tra gli alunni delle scuole primarie dell'Emilia-Romagna: la sfida è a muoversi nel tragitto casa-scuola col minor impatto ambientale possibile, quindi prevalentemente a piedi oppure scegliendo alternative di mobilità sostenibile.

Da oggi al 6 aprile i bambini dovranno sperimentare sul percorso da casa a scuola i mezzi di trasporto più sostenibili: a piedi, in bicicletta, ma anche su monopattini, rollerblade, skateboard e naturalmente il 'Pedibus'. In ogni classe un tabellone registrerà le modalità di spostamento quotidiano di ogni bimbo e quelle abituali prima della partenza. La competizione è tra tutte le classi non solo del capoluogo ma di tutta la regione. Due i premi: per la classe che si sarà mossa in modo più sostenibile e per quella che avrà registrato il miglior indice di miglioramento rispetto agli stili di mobilità che gli alunni avevano prima dell'avvio del contest.