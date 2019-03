A Bologna corso per apicoltori urbani

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Apicoltori urbani cercasi.

Bologna, dal quartiere periferico del Pilastro, lancia il primo corso di apicoltura urbana. Non solo: negli Orti Caab del Podere San Ludovico sono già stati preparati due ettari di terreno che diventeranno pascolo per le api, grazie a una semina di un quintale di essenze nettarifere fornite da Conapi.

L'iniziativa consolida sotto le Due Torri un trend che ha contagiato metropoli come New York, Sydney, Londra e Parigi. Il progetto nasce per iniziativa dell'Agenzia locale di sviluppo Pilastro Distretto Nord Est, in collaborazione con l'Associazione Apicoltori Felsinei, con Fondazione Fico e Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori). Si tratta di un corso di base che fornisce conoscenze utili sia a chi vuole coltivare questa attività come hobby sia a chi volesse, in futuro, cominciare a svolgerla in maniera più professionale e autonoma.