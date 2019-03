Lupo avvistato a Ravenna, fotografato da Cc in pineta

Un esemplare di lupo è stato di recente avvistato nella pineta di Ravenna. Lo conferma il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina che ha diffuso una foto scattata nella riserva naturale lo scorso 8 marzo: un'immagine che ha permesso di documentare, spiega il comandante del reparto Giovanni Nobili, "per la prima volta con certezza la presenza della specie nelle pinete demaniali a ridosso delle spiagge ravennati".

La segnalazione è stata confermata in seguito a valutazione con esperti circa la possibilità di diffondere la notizia, "affinché prevalga l'accettazione dell'evento come naturale conseguenza delle modificazioni ambientali e socio-economiche del territorio, piuttosto che l'avversione". L'esemplare, infatti, non rappresenta un pericolo per l'uomo. Il suo arrivo si spiega con il progressivo abbandono delle aree collinari e montuose della Penisola, e con l'incremento delle potenziali prede come daini, cinghiali e caprioli a valle. A queste si aggiungono poi le specie alloctone come la nutria, o anche fagiani e lepri.

L'appello rivolto ai cittadini da parte dei carabinieri per la Biodiversità è quello di collaborare segnalando reperti organici affinché possano essere analizzati a livello di Dna, unica strada per avere la certezza che si tratti di un tipo di lupo appenninico e non di un esemplare ibridato con cani domestici. Questo perché, "la perdita dell'identità genetica" rappresenta "la sfida principale che il lupo si trova a dover affrontare nel terzo millennio".