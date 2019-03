Su Instagram per il 'coming out', liceali lanciano pagina

Una pagina su Instagram per fare 'coming out', per raccontare la propria omosessualità e aiutare altri coetanei ad affrontare il tema dell'identità sessuale: è l'iniziativa lanciata da alcuni liceali modenesi che in pochi giorni sta raccogliendo testimonianze e centinaia di follower da ogni parte d'Italia.

L'idea, spiega uno dei giovani promotori alla Gazzetta di Modena, nasce "per permettere a ragazzi e ragazze di dichiararsi, per aiutare le persone a superare le proprie paure e anche per ironizzare sull'argomento", perché, aggiunge, "ironizzare su un argomento permette di normalizzarlo, è il non parlarne a renderlo un tabù". A gestire l'account sono sei ragazzi, anche con l'obiettivo di arrivare "preparati" al Modena Pride in agenda il primo giugno in città, una delle tappe del Gay Pride nazionale.