Giornate del restauro a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 23 MAR - Tre giorni di convegni, mostre, dibattiti e tavole di lavoro a Ferrara dal 28 al 30 marzo: sono le 'Giornate del restauro e del patrimonio culturale', che anticipano i contenuti del prossimo Salone internazionale del Restauro, dei musei e delle industrie culturali e creative, in agenda dal 18 al 20 settembre.

L'evento, a Palazzo Tassoni Estense, è organizzato dal Dipartimento di Architettura di Unife, in collaborazione tra gli altri con il ministero per i Beni culturali, la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per la ricostruzione-Sisma 2012. Oltre una sessantina i relatori attesi. Il focus centrale sarà sui temi dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico per il settore del patrimonio culturale.