Porta a restaurare due quadri rubati

Ha portato a un restauratore due quadri da sistemare, ma un altro cliente li ha riconosciuti come rubati e per l'uomo è scattata una denuncia. A finire nei guai è stato un 49enne bolognese, accusato di ricettazione di due dipinti ottocenteschi risultati provento di un furto in abitazione, a Bologna. L'uomo aveva affidato le opere a un restauratore di Casalecchio, nel cui negozio i due quadri sono stati notati casualmente da un conoscente della donna che aveva subito il furto, che li ha riconosciuti. Sono così scattate le indagini dei carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che hanno permesso di accertare che si trattava delle opere rubate.