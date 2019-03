Un nuovo percorso sull'obesità

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Un nuovo percorso di diagnosi, terapia e assistenza per le persone con obesità dell'azienda Usl di Bologna e del policlinico Sant'Orsola sarà presentato il 22 marzo a Bentivoglio, dove ha sede il centro di chirurgia metabolica e dell'obesità. Il piano prevede una presa in carico multidisciplinare, dalla prima visita al rientro a casa dopo l'intervento chirurgico, sino al successivo follow up. Con nessuna lista di attesa: per questi interventi chirurgici, spiega una nota, il tempo che intercorre tra l'indicazione per l'operazione e la sua esecuzione è solo quello strettamente necessario sia agli accertamenti diagnostici preliminari, che a un importante pacchetto di azioni di sostegno psicologico ed educativo L'individuazione di Bentivoglio come sede del centro, insieme al S.Orsola, è in coerenza con la vocazione specificamente chirurgica dell'ospedale: piattaforme tecnologiche, quattro sale operatorie completamente rinnovate nel 2017, e continuamente aggiornate.