A Modena monumento dedicato a migrazioni

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - "Le pietre per parlare", maxi installazione-monumento dedicata al viaggio a 360 gradi, migrazioni comprese, sarà inaugurata a Modena domenica 24 marzo.

L'opera, frutto del lavoro di 17 artisti coordinati da Andrea Capucci, è in corso di allestimento da giorni nel piazzale della stazione ferroviaria di Porta Nord.

"Il viaggio - spiegano i promotori del progetto - è un'esperienza che accomuna l'umanità intera, fin dalle sue origini. Nello spostarsi, ciascuno porta con sé la memoria di una vita passata, impressa sulla propria pelle come un tatuaggio. Le valigie di pietra sono scrigni di ricordi preziosi, sono le radici che non si vogliono abbandonare quando ci si mette in viaggio per cambiare il proprio destino". Donata dal Comune modenese di Fanano, la sua realizzazione è stata promossa dall'associazione cittadina Urban Stone Sculpture Park (Ussp). L'Amministrazione di Modena fa sapere di aver sostenuto l'iniziativa con un contributo di cinquemila euro all'associazione Ussp.