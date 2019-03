Uccise in tempesta emotiva,Pg fu gelosia

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - "La tempesta emotiva e passionale" che investì l'imputato "altro non è se non la proiezione immediata della gelosia, al massimo grado, che ha scatenato il gesto omicida". Lo sostiene la procura generale di Bologna nel ricorso alla Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, delitto commesso a Riccione a ottobre 2016.

Nelle otto pagine di ricorso, firmate dal sostituto procuratore generale Paolo Giovagnoli e dall'avvocato generale Alberto Candi, si chiede, come anticipa la stampa locale, che la Cassazione annulli la sentenza sui punti che riguardano la concessione delle attenuanti generiche o, in alternativa, il bilanciamento tra opposte circostanze, ritenendo il provvedimento contraddittorio e manifestamente illogico.