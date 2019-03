'Ragazzi di vita' di Pasolini a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - Il primo celebre romanzo di Pier Paolo Pasolini, "Ragazzi di vita", arriva sul palcoscenico dell'Arena del Sole di Bologna dal 21 al 24 marzo nell'allestimento del Teatro di Roma firmato da Massimo Popolizio.

Creazione corale e struggente, "Ragazzi di vita" porta in scena 19 attori, un brulichio di voci e corpi che parlano in romanesco e trascorrono le giornate nelle borgate, in cerca di qualche lira e di nuovi passatempi. È la Roma che Pasolini immaginò negli anni Cinquanta del boom, approdato nella capitale, carico del dolore causato dalla radiazione dal Pci, dall'allontanamento dall'insegnamento, dalla separazione dall'amato Friuli della giovinezza. La drammaturgia di Emanuele Trevi, molto fedele al testo originale, restituisce in tutta la sua incisività la lingua pasoliniana e rafforza il legame tra teatro, letteratura, identità di una città.