Preti e amore, due casi scuotono Reggio Emilia

Due casi spinosi con al centro due preti scuotono la Chiesa di Reggio Emilia. Il primo riguarda don Luis Barge, sacerdote spagnolo arrivato in città nel 2017, per poi essere assegnato alla parrocchia di Sant'Agostino, in centro. Dopo pochi mesi, è però stato allontanato. Alla base della decisione del vescovo Massimo Camisasca ci sarebbe una presunta relazione amorosa con una donna. Ora starebbe completando l'iter per rinunciare all'abito talare. Il secondo caso arriva dall'Amazzonia dove don Paolo Cugini si trova in missione. Fino a settembre sacerdote di Regina Pacis - dove fece scalpore con la sua veglia contro l'omofobia - ha affidato alcune riflessioni al suo blog personale. "Fatico a ringraziare Dio quando penso di non aver avuto figli. E neppure ho potuto amare ed essere amato da una donna. A volte l'amore del Signore non mi è bastato. Anche noi preti abbiamo un'affettività e una sessualità. Se avessi avuto una famiglia, la mia missione presbiterale sarebbe stata migliore".