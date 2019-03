Il sociale al quarto Ferrara Film Festival

(ANSA) - FERRARA, 20 MAR - Il Ferrara Film Festival inaugura la quarta edizione sabato 23 marzo con un film fuori concorso, la prima italiana del thriller americano 'The Prodigy-Il figlio del male', diretto da Nicholas McCarthy, con Jackson Robert Scott, Taylor Schilling e Colm Feore. Distribuito da Eagle Pictures, uscirà nelle sale italiane il 28 marzo.

Il festival proseguirà poi fino al 31 marzo con 32 film in concorso, tra lungo e cortometraggi, eventi giornalieri nella 'Via del cinema', gala di beneficenza, un talk show e incontri con i professionisti di cinema e spettacolo, tra cui Walter Nudo, Christian Marazziti, Rosario Petix, Paola Lavini, Chef Rubio e Jennifer Milan. Conclusione con i Golden Dragon Awards, assegnati per tutte le categorie dei film in concorso, che provengono da nove Paesi: oltre all'Italia, Usa, Germania, Portogallo, Sud Africa, Belgio, Israele, Polonia e Austria. Tra i protagonisti delle pellicole selezionate: Kevin Bacon, Daniel Baldwin, Raoul Bova, Whoopi Goldberg e Valentina Lodovini.