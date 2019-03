Allarme pacco bomba ma erano reperti

Un allarme bomba è scattato questa mattina a Villa Verucchio, nel Riminese, dove è stato ritrovato uno scatolone, chiuso da nastro adesivo, con la scritta 'reperti archeologici chiama i vigili'. La scatola, abbandonata ad una fermata dell'autobus all'altezza del chilometro 14 della Strada Provinciale, è stata aperta solo dopo l'intervento degli artificieri dei Carabinieri di Bologna, arrivati sul posto dopo che i militari dei comandi di Novafeltria e della stazione di Villa Verucchio hanno provveduto a chiudere la circolazione stradale per un chilometro. Analizzato con moderne tecniche non invasive, con l'ausilio di un robot che ha scartato il pacco di cartone, la scatola è stata quindi aperta rivelando il contenuto di cocci di terracotta e vasellame vario in apparenza antico, risalente all'epoca medievale o romana. Il materiale è stato probabilmente rinvenuto in un campo agricolo.