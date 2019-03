Blitz incendiari in Cattedrale Senigallia, arrestato da Cc

Due tentativi e un incendio consumato nella Cattedrale San Pietro Apostolo a Senigallia tra ieri e stamattina. L'autore dei blitz incendiari, un 33enne originario della Provincia di Forlì Cesena, è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Senigallia per danneggiamento aggravato dall'essere avvenuto in un luogo di culto. L'uomo è stato individuato sulla base dei filmati delle telecamere di sicurezza e bloccato alla fermata dell'autobus: sentito in caserma avrebbe ammesso i fatti contestati senza fornire però motivazioni o giustificazioni. Il video ha immortalato il 33enne mentre, verso le 8 di oggi, entra in chiesa, si lava le mani in un'acquasantiera e poi, con un lumino votivo, appicca le fiamme al lembo di una tovaglia sotto l'altare della navata destra dedicato a Santa Maria Goretti. Le fiamme, poi spente dal parroco e dai fedeli, si erano propagate al cuscino dell'inginocchiatoio in legno e a una stola in seta. L'arrestato è stato riconosciuto anche come colui che, ieri, ha tentato di colpire due volte nella stessa chiesa.