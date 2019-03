Premio Marietta nel ricordo di Artusi

(ANSA) - FORLÌ, 19 MAR - Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi padre della cucina italiana, organizza anche quest'anno il concorso per cuochi dilettanti: è il Premio Marietta, in onore della governante del gastronomo che contribuì alla celebre impresa culinaria ed editoriale, la 'Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene', insieme al cuoco Francesco Ruffilli.

Il concorso è gratuito, per cuochi non professionisti, e in palio ci sono mille euro. Per partecipare basta inviare entro il 3 giugno una ricetta originale di un primo piatto (pasta fresca o secca o riso), ispirato all'opera dell'Artusi. Una giuria di esperti selezionerà cinque finalisti che saranno invitati a cucinare i loro piatti domenica 23 giugno a Casa Artusi, alla 23/a edizione della Festa Artusiana (22-30 giugno), a Forlimpopoli. Il Premio Marietta ha sempre richiamato partecipanti da tutta Italia e dalle professioni più diverse.

L'ultima vincitrice è stata la dipendente pubblica Maria Giovanna Nocera, di Agrigento.