Bologna ricicla con 'Carta al tesoro'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Imparare a riciclare giocando. È lo scopo di 'Carta al Tesoro', gara a squadre che farà tappa nel centro storico di Bologna e che premierà i più attenti al corretto riciclo di carta e cartone. L'appuntamento è per sabato 23 marzo, con ritrovo alle 9.30 in piazza Maggiore dove sarà allestita un'arena con arredi realizzati in cartone.

L'evento èideato da Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, con l'obiettivo di sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone coinvolgendo le persone in modo divertente. I concorrenti dovranno raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla tematica del riciclo e della raccolta differenziata e affrontare quiz e altre prove per superare i diversi 'checkpoint'. Le squadre più̀veloci a raggiungere la tappa finale, che al termine di un percorso circolare di circa quattro chilometri sarà nuovamente in piazza Maggiore, parteciperanno a un ultimo originale gioco che decreterà il vincitore finale.