Mattarella arrivato al convegno su Biagi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Modena nella sede della 'Fondazione Marco Biagi', per partecipare al convegno che la stessa fondazione dedica, ogni anno, alla memoria del giuslavorista ucciso a Bologna dalle nuove Brigate Rosse il 19 marzo del 2002. Al suo arrivo è stato accolto da qualche applauso di cittadini.

La sessione inaugurale del convegno intitolato 'La dimensione collettiva delle relazioni di lavoro. Sfide organizzative e regolative nel mondo del lavoro in trasformazione' vede salire in cattedra, per la prolusione il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo Andrisano. Seguono i saluti del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e del Prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba.

Durante le due giornate di confronto e discussione nel ricordo di Marco Biagi, arrivano nella città emiliana docenti ed esperti provenienti da numerosi Paesi europei.