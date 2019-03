A Modena letture poesie in bar e osterie

In occasione della Giornata mondiale della Poesia, il 21 marzo, il Poesia Festival propone letture di versi, a cura di poeti, docenti e scrittori, in numerosi bar, osterie ed enoteche dei nove comuni della provincia di Modena coinvolti nella manifestazione che quest'anno, in settembre, giungerà alla 15/a edizione: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano e Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Castelfranco Emilia.

Le letture cominciano alle 18 e mezz'ora dopo c'è un brindisi collettivo alla poesia.

"Questa scorribanda poetica nei bar e nelle osterie (ma anche in ristoranti e pasticcerie) sarebbe probabilmente piaciuta molto a Charles Bukowski - commenta Roberto Alperoli, direttore del Poesia Festival - Un modo per incontrare, per andare a cercare un pubblico nuovo, di non addetti ai lavori, magari lontano dai versi ma non per questo disinteressato, negli spazi dove vive una socialità elementare, magari rustica ma 'naturale', permanente, fatta di abitudini e consuetudini".